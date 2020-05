மாவட்ட செய்திகள்

கோவை மாநகர பகுதியில் 3,601 பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை - அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + In the Coimbatore metropolitan area Coronation test for 3,601 people - Officers informed

கோவை மாநகர பகுதியில் 3,601 பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை - அதிகாரிகள் தகவல்