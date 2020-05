மாவட்ட செய்திகள்

மதுரை கோட்டத்தில் ஊழியர்கள் கூடுதல் நேரம் பணியாற்ற அனுமதித்தது ஏன்? - அதிகாரிகளுக்கு நோட்டீஸ் + "||" + Staff at Madurai Fort Why was it allowed to work overtime? - Notice to Officers

மதுரை கோட்டத்தில் ஊழியர்கள் கூடுதல் நேரம் பணியாற்ற அனுமதித்தது ஏன்? - அதிகாரிகளுக்கு நோட்டீஸ்