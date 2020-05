மாவட்ட செய்திகள்

மும்பை, சென்னையில் இருந்து வந்தவர்கள்: மதுரையில் ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் உள்பட 9 பேருக்கு கொரோனா - குணமடைந்தவர்கள் எண்ணிக்கை 89-ஆக உயர்வு + "||" + From Mumbai, Chennai: Corona for 9 people including ambulance driver in Madurai

மும்பை, சென்னையில் இருந்து வந்தவர்கள்: மதுரையில் ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் உள்பட 9 பேருக்கு கொரோனா - குணமடைந்தவர்கள் எண்ணிக்கை 89-ஆக உயர்வு