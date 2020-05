மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா ஊரடங்கால் வெறிச்சோடி கிடக்கும் திரையரங்குகள் - வேலை இழந்து வறுமையில் வாடும் தொழிலாளர்கள் + "||" + Corona Curfew Which lay deserted Movie Theaters Workers who lose their jobs and live in poverty

கொரோனா ஊரடங்கால் வெறிச்சோடி கிடக்கும் திரையரங்குகள் - வேலை இழந்து வறுமையில் வாடும் தொழிலாளர்கள்