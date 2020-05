மாவட்ட செய்திகள்

மும்பையில் இருந்து நெல்லை வந்த 22 பேருக்கு கொரோனா: தென்காசியில் 2 பேருக்கு தொற்று உறுதி + "||" + Corona positive for 22 people in nellai from Mumbai: 2 people infected in Tenkasi

மும்பையில் இருந்து நெல்லை வந்த 22 பேருக்கு கொரோனா: தென்காசியில் 2 பேருக்கு தொற்று உறுதி