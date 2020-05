மாவட்ட செய்திகள்

பம்பரம் முத்தம்பட்டியில்குடிநீர் தட்டுப்பாட்டால் பொதுமக்கள் அவதிகூடுதலாக குழாய்கள் அமைக்க கோரிக்கை + "||" + Drinking water shortage in public In addition the demand for the installation of pipes

