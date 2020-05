மாவட்ட செய்திகள்

சிவகாசியில் பெண்ணுக்கு கொரோனா தொற்று: உறவினர்கள் உள்பட 29 பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை + "||" + Coronal infection of woman in Sivakasi: Medical examination for 29 persons including relatives

சிவகாசியில் பெண்ணுக்கு கொரோனா தொற்று: உறவினர்கள் உள்பட 29 பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை