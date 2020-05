மாவட்ட செய்திகள்

கீழ மாசி வீதியில் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காத 3 கடைகளுக்கு சீல் வைப்பு + "||" + Sealing of 3 shops which do not follow the social gap in the lower Masi road

கீழ மாசி வீதியில் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காத 3 கடைகளுக்கு சீல் வைப்பு