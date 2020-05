மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் விசாக திருவிழா நடக்குமா? - பக்தர்கள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + At the Thiruchendur Subramanya Swamy Temple Will the Visakha Festival take place? Expectation of devotees

திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் விசாக திருவிழா நடக்குமா? - பக்தர்கள் எதிர்பார்ப்பு