மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி, நெல்லை, தென்காசியில் இருந்து 1,389 தொழிலாளர்கள் பீகார் பயணம் - சிறப்பு ரெயிலில் புறப்பட்டு சென்றனர் + "||" + From Thoothukudi, Paddy, Thenkasi 1,389 workers travel to Bihar Departed by special train

தூத்துக்குடி, நெல்லை, தென்காசியில் இருந்து 1,389 தொழிலாளர்கள் பீகார் பயணம் - சிறப்பு ரெயிலில் புறப்பட்டு சென்றனர்