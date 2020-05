மாவட்ட செய்திகள்

கோவை மாவட்டத்தில், டாஸ்மாக் மதுக்கடைகள் மீண்டும் திறப்பு; மதுபிரியர்கள் உற்சாகம் - நீண்ட வரிசையில் நின்று மதுபாட்டில்களை வாங்கி சென்றனர் + "||" + In the Coimbatore district, Tasmac Liquor stores reopening; Brewers are exciting

கோவை மாவட்டத்தில், டாஸ்மாக் மதுக்கடைகள் மீண்டும் திறப்பு; மதுபிரியர்கள் உற்சாகம் - நீண்ட வரிசையில் நின்று மதுபாட்டில்களை வாங்கி சென்றனர்