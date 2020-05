மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை - தென்காசிக்குமராட்டியத்தில் இருந்து வந்த மேலும் 49 பேருக்கு கொரோனாதூத்துக்குடியில் 8 பேர் பாதிப்பு + "||" + Tirunelveli - Tenkasi For the 49 people who came from Maharashtra, Corona

நெல்லை - தென்காசிக்குமராட்டியத்தில் இருந்து வந்த மேலும் 49 பேருக்கு கொரோனாதூத்துக்குடியில் 8 பேர் பாதிப்பு