நெல்லை புதிய பஸ்நிலையத்தில் அமைக்க ஏற்பாடுரூ.11¾ கோடியில் பல அடுக்கு வாகன காப்பகம்கூரை ஷெட்டுகள் அகற்றம்

Arrangements to set up paddy at the new bus stand The multi-layer automotive Archive ru11 million

