மாவட்ட செய்திகள்

பீகார், உத்தரபிரதேசத்துக்கு 1,450 வட மாநில தொழிலாளர்கள் பயணம் சிறப்பு ரெயில் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் + "||" + 1,450 Northern state workers were sent by special train to Bihar and Uttar Pradesh

பீகார், உத்தரபிரதேசத்துக்கு 1,450 வட மாநில தொழிலாளர்கள் பயணம் சிறப்பு ரெயில் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்