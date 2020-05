மாவட்ட செய்திகள்

ராணிப்பேட்டை பகுதியில், சமூக இடைவெளியை பின்பற்றாமல் மது விற்பனை - வரிசையில் நிற்பதற்கு பதிலாக செருப்பு, கைப்பை வைத்து இடம் பிடித்த வினோதம் + "||" + Ranipettai area, Without following the social gap Liquor sales

ராணிப்பேட்டை பகுதியில், சமூக இடைவெளியை பின்பற்றாமல் மது விற்பனை - வரிசையில் நிற்பதற்கு பதிலாக செருப்பு, கைப்பை வைத்து இடம் பிடித்த வினோதம்