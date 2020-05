மாவட்ட செய்திகள்

பட்டுக்கோட்டை உதவி கலெக்டரிடம் கண்களில் கருப்பு துணி கட்டிக்கொண்டு முடி திருத்தும் தொழிலாளர்கள் மனு + "||" + Barbers petition the Assistant Collector of Pattukottai tying the black cloth in the eyes

பட்டுக்கோட்டை உதவி கலெக்டரிடம் கண்களில் கருப்பு துணி கட்டிக்கொண்டு முடி திருத்தும் தொழிலாளர்கள் மனு