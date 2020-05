மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் வேலை செய்து வந்த வடமாநில தொழிலாளர்கள் 2,891 பேர் ரெயில் மூலம் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைப்பு + "||" + Tiruvallur district, who was working in the northern state workers 2,891 people have been dispatched by rail

