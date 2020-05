மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் 31-ந் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு - கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படும் என அரசு அறிவிப்பு + "||" + In Maharashtra Curfew extension until 31st Government announces relaxation of restrictions

மராட்டியத்தில் 31-ந் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு - கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படும் என அரசு அறிவிப்பு