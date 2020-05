மாவட்ட செய்திகள்

சிறப்பு பொருளாதார மண்டலத்தில் பல பொருட்கள் உற்பத்திக்கு அனுமதி அளித்துள்ளதால் தொழில்கள் வளர்ச்சி அடையும் + "||" + Businesses are thriving because they allow for the production of many products in the special economic zone

