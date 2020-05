மாவட்ட செய்திகள்

வட்டாரவளர்ச்சி அலுவலர்கள் கிராமப்பகுதிக்கு சென்று பொதுமக்கள் குறைகளை கேட்க வேண்டும் - கலெக்டர் சிவன்அருள் உத்தரவு + "||" + Rural Development Officers go to the village Listen to public grievances - Collector Shivanarul orders

வட்டாரவளர்ச்சி அலுவலர்கள் கிராமப்பகுதிக்கு சென்று பொதுமக்கள் குறைகளை கேட்க வேண்டும் - கலெக்டர் சிவன்அருள் உத்தரவு