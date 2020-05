மாவட்ட செய்திகள்

காரைக்குடி, விருதுநகரில் பணியாற்றிய வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் சிறப்பு ரெயிலில் சொந்த ஊருக்கு புறப்பட்டனர் + "||" + Worked in Karaikudi, Virudhunagar Outstation workers They left home on a special train

காரைக்குடி, விருதுநகரில் பணியாற்றிய வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் சிறப்பு ரெயிலில் சொந்த ஊருக்கு புறப்பட்டனர்