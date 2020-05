மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்துக்கு புதிய திட்ட அலுவலரை தமிழக அரசு விரைவில் நியமிக்கும் - கலெக்டர் சிவன்அருள் தகவல் + "||" + Government will soon appoint a new Planning Officer for Tirupattur district - Collector Sivanarul

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்துக்கு புதிய திட்ட அலுவலரை தமிழக அரசு விரைவில் நியமிக்கும் - கலெக்டர் சிவன்அருள் தகவல்