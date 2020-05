மாவட்ட செய்திகள்

குன்றத்தூர், மாங்காடு பகுதிகளில் 25 நாட்களுக்கு பிறகு கடைகளை திறக்க கலெக்டர் அனுமதி + "||" + In Kundathoor and Mangadu areas After 25 days Open the shops Collector's permission

குன்றத்தூர், மாங்காடு பகுதிகளில் 25 நாட்களுக்கு பிறகு கடைகளை திறக்க கலெக்டர் அனுமதி