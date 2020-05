மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் இருந்து சத்தீஸ்கார், பீகாருக்கு 3 சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்கம்: 4 ஆயிரம் வடமாநில தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊருக்கு புறப்பட்டனர் + "||" + From Chennai to Chhattisgarh, Bihar 3 Special Rails Movement 4 thousand Northwest workers Departed for their hometown

