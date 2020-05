மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை கலெக்டர் அலுவலகத்தில்வெளியூர் செல்ல அனுமதிசீட்டு பெறுவதற்காக குவிந்த பொதுமக்கள் + "||" + At the Tanjore Collector's Office Go outside Focused public to obtain permits

தஞ்சை கலெக்டர் அலுவலகத்தில்வெளியூர் செல்ல அனுமதிசீட்டு பெறுவதற்காக குவிந்த பொதுமக்கள்