மாவட்ட செய்திகள்

ஓசூர் ராமநாயக்கன் ஏரிக்கு தண்ணீர் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் உண்ணாவிரதம்; செல்லகுமார் எம்.பி. எச்சரிக்கை + "||" + Unless action is taken to bring water to Ramanayake Lake, Hosur; Sellakumar MP Warning

ஓசூர் ராமநாயக்கன் ஏரிக்கு தண்ணீர் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் உண்ணாவிரதம்; செல்லகுமார் எம்.பி. எச்சரிக்கை