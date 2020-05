மாவட்ட செய்திகள்

வெள்ளகோவிலில் இருந்து பீகாருக்கு நடந்து செல்ல முயன்ற வடமாநில தொழிலாளர்களை போலீசார் திருப்பி அனுப்பினர் + "||" + Trying to walk to Bihar Northern state workers were sent back by police

வெள்ளகோவிலில் இருந்து பீகாருக்கு நடந்து செல்ல முயன்ற வடமாநில தொழிலாளர்களை போலீசார் திருப்பி அனுப்பினர்