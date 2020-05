மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் இருந்து விருத்தாசலம் வந்த 4 வயது பெண் குழந்தைக்கு கொரோனா + "||" + viruthachalam came from Maratham, Corona for a 4-year-old girl

மராட்டியத்தில் இருந்து விருத்தாசலம் வந்த 4 வயது பெண் குழந்தைக்கு கொரோனா