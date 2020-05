மாவட்ட செய்திகள்

கொடியை பார்த்து 100 நாடுகளின் பெயரை கூறும் சிறுவன் சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பிடித்தான் + "||" + The boy looks at the flag and says 100 countries

கொடியை பார்த்து 100 நாடுகளின் பெயரை கூறும் சிறுவன் சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பிடித்தான்