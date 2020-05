மாவட்ட செய்திகள்

அன்னவாசல் பகுதியில் மழை:நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி நாசம்விவசாயிகள் வேதனை + "||" + Rain in Annawasal area: Rice is submerged in water

