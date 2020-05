மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை, தூத்துக்குடி, தென்காசியில் கிராமப்பகுதியில் சலூன் கடைகள் திறப்பு - பொதுமக்கள் முடிவெட்டி சென்றனர் + "||" + Opening of saloon shops in rural areas of Tirunelveli, Thoothukudi and Tenkasi

நெல்லை, தூத்துக்குடி, தென்காசியில் கிராமப்பகுதியில் சலூன் கடைகள் திறப்பு - பொதுமக்கள் முடிவெட்டி சென்றனர்