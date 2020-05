மாவட்ட செய்திகள்

முடி திருத்தகம், அழகு நிலையங்களில் காய்ச்சல், சளியுடன் வருபவர்களை அனுமதிக்கக்கூடாது சுகாதாரத்துறை கமிஷனர் உத்தரவு + "||" + Health Commissioner's order not to allow people with fever and cold

முடி திருத்தகம், அழகு நிலையங்களில் காய்ச்சல், சளியுடன் வருபவர்களை அனுமதிக்கக்கூடாது சுகாதாரத்துறை கமிஷனர் உத்தரவு