மாவட்ட செய்திகள்

தந்தையின் இறுதிச்சடங்கில் பங்கேற்க சிறுகுப்பாவில் இறக்கிவிடும்படி கதறி அழுத பெண்மெஜஸ்டிக் பஸ் நிலையத்தில் பரபரப்பு + "||" + Attending Father's funeral Woman crying to be put down in a sirukuppaa

தந்தையின் இறுதிச்சடங்கில் பங்கேற்க சிறுகுப்பாவில் இறக்கிவிடும்படி கதறி அழுத பெண்மெஜஸ்டிக் பஸ் நிலையத்தில் பரபரப்பு