மாவட்ட செய்திகள்

எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வு அறிவிப்பு: வெளிமாவட்டங்களுக்கு சென்ற 587 மாணவர்கள் நாளை திண்டுக்கல்லுக்கு வரும்படி அழைப்பு + "||" + 587 students went to other districts Tomorrow invitation to Dindigul

எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வு அறிவிப்பு: வெளிமாவட்டங்களுக்கு சென்ற 587 மாணவர்கள் நாளை திண்டுக்கல்லுக்கு வரும்படி அழைப்பு