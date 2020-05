மாவட்ட செய்திகள்

கூத்தாநல்லூரில், 4 கடைகளுக்கு ‘சீல்’சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காததால் நடவடிக்கை + "||" + Sealed 4 stores in Koothanallur Action due to non-adherence to social space

கூத்தாநல்லூரில், 4 கடைகளுக்கு ‘சீல்’சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காததால் நடவடிக்கை