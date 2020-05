மாவட்ட செய்திகள்

பொய் புகாரில் முன்னாள் ஊராட்சி தலைவரை கைது செய்ததை கண்டித்துபொதுமக்கள் தர்ணா போராட்டம் + "||" + Condemns arrest of former panchayat leader on false complaint The public dharna struggle

பொய் புகாரில் முன்னாள் ஊராட்சி தலைவரை கைது செய்ததை கண்டித்துபொதுமக்கள் தர்ணா போராட்டம்