மாவட்ட செய்திகள்

வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு சித்த மருந்துகள் வினியோகம் + "||" + For those isolated in homes Siddha medicines Distributed

வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு சித்த மருந்துகள் வினியோகம்