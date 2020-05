மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கில் இருந்து மீண்ட விவசாயிகளை முடக்கி ப்போட்ட சூறைக்காற்று + "||" + Cyclones in the Vrithrasalam area have fallen on several acres of cashew and jack trees

ஊரடங்கில் இருந்து மீண்ட விவசாயிகளை முடக்கி ப்போட்ட சூறைக்காற்று