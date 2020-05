மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் காப்பீட்டு திட்டம்; புகைப்படம் எடுக்க பொதுமக்கள் குவிந்தனர் + "||" + chief Minister's Insurance Plan; The public gathered to take photos

முதல்-அமைச்சர் காப்பீட்டு திட்டம்; புகைப்படம் எடுக்க பொதுமக்கள் குவிந்தனர்