மாவட்ட செய்திகள்

வடமாநில தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊருக்கு சென்றதால் கட்டுமான பணிகள் பாதிக்கும் அபாயம் + "||" + Construction work is at risk as Northern state workers move to their hometown

வடமாநில தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊருக்கு சென்றதால் கட்டுமான பணிகள் பாதிக்கும் அபாயம்