மாவட்ட செய்திகள்

தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் சார்பில் வக்கீல்களுக்கு நிவாரணத்தொகை மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி வழங்கினார் + "||" + Tamil Nadu, Puducherry, on behalf of the Bar Council Compensation for lawyers

தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் சார்பில் வக்கீல்களுக்கு நிவாரணத்தொகை மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி வழங்கினார்