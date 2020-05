மாவட்ட செய்திகள்

அம்மா உணவகத்தில்விலையில்லா உணவு வழங்குவது 31-ந் தேதி வரை நீட்டிப்புஅமைச்சர் துரைக்கண்ணு தகவல் + "||" + at the Amma restaurant Delivery of free food is extended till 31st

அம்மா உணவகத்தில்விலையில்லா உணவு வழங்குவது 31-ந் தேதி வரை நீட்டிப்புஅமைச்சர் துரைக்கண்ணு தகவல்