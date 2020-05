மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தாக்கம் எதிரொலி: கோவை மாவட்டத்தில் பத்திரப்பதிவு 30 சதவீதமாக குறைந்தது + "||" + In the Coimbatore district, bond registration fell to 30 percent

கொரோனா தாக்கம் எதிரொலி: கோவை மாவட்டத்தில் பத்திரப்பதிவு 30 சதவீதமாக குறைந்தது