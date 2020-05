மாவட்ட செய்திகள்

சீர்காழி பகுதியில்குறுவை சாகுபடி பணி தீவிரம்தடையின்றி மின்சாரம் வினியோகிக்க கோரிக்கை + "||" + In the Sirkazhi area The intensity of cross-cultivation work

சீர்காழி பகுதியில்குறுவை சாகுபடி பணி தீவிரம்தடையின்றி மின்சாரம் வினியோகிக்க கோரிக்கை