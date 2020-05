மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க தனியார் ஆஸ்பத்திரிகளில் 2,400 படுக்கைகளை மாநகராட்சி கையகப்படுத்துகிறது + "||" + The Corporation is acquiring 2,400 beds in private hospitals

கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க தனியார் ஆஸ்பத்திரிகளில் 2,400 படுக்கைகளை மாநகராட்சி கையகப்படுத்துகிறது