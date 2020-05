மாவட்ட செய்திகள்

வாரத்தில் 6 நாட்கள் மீன்பிடிக்க அனுமதிக்க வேண்டும்கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மீன் தொழிலாளர்கள் மனு + "||" + Fishing should be allowed 6 days a week Fish workers petition at the Collector's office

வாரத்தில் 6 நாட்கள் மீன்பிடிக்க அனுமதிக்க வேண்டும்கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மீன் தொழிலாளர்கள் மனு