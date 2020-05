மாவட்ட செய்திகள்

ஆண்டிப்பட்டி அருகே அனுமதியின்றி வைக்கப்பட்ட முத்தரையர் சிலை அகற்றம் தர்ணா போராட்டத்தில் பெண்கள் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு + "||" + Disposal of a statue of Mutharaiyar, which was placed without permission

ஆண்டிப்பட்டி அருகே அனுமதியின்றி வைக்கப்பட்ட முத்தரையர் சிலை அகற்றம் தர்ணா போராட்டத்தில் பெண்கள் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு