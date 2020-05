மாவட்ட செய்திகள்

தொழிலாளர் நல சட்டங்களை திருத்துவதை கைவிடக்கோரிஅனைத்து தொழிற்சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Abandon the amendment of labor laws All the trade unions demonstrated

தொழிலாளர் நல சட்டங்களை திருத்துவதை கைவிடக்கோரிஅனைத்து தொழிற்சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்