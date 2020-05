மாவட்ட செய்திகள்

பாந்திரா இடுகாட்டில் கொரோனாவால் இறந்தவர்களின் உடல்களை புதைக்க தடை கோரிய மனு தள்ளுபடி ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Petition for dismissal of the bodies of the dead

பாந்திரா இடுகாட்டில் கொரோனாவால் இறந்தவர்களின் உடல்களை புதைக்க தடை கோரிய மனு தள்ளுபடி ஐகோர்ட்டு உத்தரவு