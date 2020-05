மாவட்ட செய்திகள்

பல்வேறு திருட்டு வழக்கில் 3 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்தவர் கைது 16½ பவுன் நகை பறிமுதல் + "||" + In case of theft, was arrested hiding for 3 years

பல்வேறு திருட்டு வழக்கில் 3 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்தவர் கைது 16½ பவுன் நகை பறிமுதல்